Héloïse BERNARD

Conseil et accompagnement en transactions immobilières.



Secteur dAix en Provence



Actions :

Réalisation destimations.

Gestion des démarches administratives, réglementaires, juridiques et techniques.

Visites, négociations, rédactions de compromis, suivi du dossier jusquà la signature.



Autres services proposés dans une démarche daccompagnement client globale :

Mise en relation avec des partenaires liés au secteur de limmobilier (diagnostics, courtiers, professionnels du bâtiments...).



Possibilité daccompagnement de nos clients sur le plan national et international grâce aux implantations du groupe Keller Williams dans une quarantaine de pays avec plus de 1 000 Market Centers.