Héloïse CERBONESCHI

J'ai fait toute ma carrière dans l'une des chaînes de France-Télévision

En tant qu'assistante de différents présidents puis cadre financier

J'ai négocié mon départ en 2007 pour pouvoir me consacrer à l'écriture

Mon premier recueil "Pensées de Trèfles Noirs" a été édité en août 2010 par les éditions "De l'Ecrit au Livre"

Vous pouvez le trouver en librairie, sur Amazon.fr, Dilicom, Chapitre.com

Mon second recueil "L'indécence aux enfers" a été édité en 2012 par "Mon petit éditeur"

Il est dans toutes les "bonnes livrairies", à la Fnac, sur Amazon, en version numérique chez Gallimard, etc...



