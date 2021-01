Henri BALLIET

Actuellement professeur en lycée professionnel dans la région parisienne, je partage mon temps entre Corbeil-Essonnes et Dijon. J'ai en projet de développer une activité de consulting auprès d'entreprises de l'hôtellerie-restauration et des métiers de "bouche" en général dans la région de Dijon. Si des membres du réseau IAE de Lille et de Dijon sont intéressés par ce projet, contactez moi!





Mes compétences :

Management

Ressources humaines

QSE

Marketing

Gestion de projets

Organisation du travail

Audit interne

Relations interpersonnelles

Relation client

Recrutement

Gestion du stress

Pédagogie

Organisation

Relationnel

Esprit d'équipe