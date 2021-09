Henri EYDOUX

Consultant en marketing et organisation, 14 ans d’expérience

Spécialiste du marketing et de la conduite du changement en environnement difficile et à l’international – Expertise en cash management, lutte contre la fraude, banque de détail, corporate banking, support client …



Mes compétences :

Banque

Cash Management

Dématérialisation

DUE

Due Diligence

Electronique

ERP

excellence opérationnelle

Internet

Internet marketing

Lean

Lean Six Sigma

Management

Marchés émergents

Marketing

Marketing stratégique

Microsoft Project

Offshoring

Optimisation

Optimisation de process

Organisation

Organization

PKI

Process

Process Excellence

Réorganisation

Saas

Signature électronique

Six Sigma

Strategic

Strategic Marketing

Stratégie