Henri-Pierre ANDRE

En phase de transition professionnelle.



Management de projet IT / HR.

Management de projet de formation et de conduite du changement.



Direction de projet PULSAR (applications métier).

Chef des projets "​ qualité "​ et "​ conduite du changement "​ lors de l'intégration du progiciel de gestion intégré (PGI) SAP/R3 dans le système d'information ressources humaines (SIRH) de la Gendarmerie Nationale.



Mes compétences :

SAP

Direction de projet

Gestion du changement

Gestion de projet informatique

Communication interne

Ingénierie de formation

Accompagnement au changement

Gestion de la formation

Gestion de projet

SAP ERP

Formation

Communication externe

Conduite du changement

PGI

Accompagnement de projet

Conduite de projet

Modélisation de processus

Optimisation des process

Cartographie des processus