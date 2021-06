Henrique ANTUNES

Fort d’une expérience de plus de dix ans en tant que conservateur de cimetière, je coordonne des projets dans le but d’assurer au mieux la qualité du service rendu, tout en m’inscrivant dans une dimension managériale.



Projets clés : mise aux normes juridiques (ossuaire, procédures), création d’espaces végétalisés, rédaction de règlement général intérieur de cimetière, protection et restauration du patrimoine funéraire, marchés publics (reprises administratives, sites cinéraires), informatisations des archives...



Mes compétences :

Microsoft PowerPoint

Requiem (Arpège)

Microsoft Word

Logicime (Digitech)

Microsoft Excel