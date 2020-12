Henry GERENTE

Profil



Directeur Général/Commercial capitalisant une vingtaine d’années d’expérience (distribution de solutions informatiques)

Expérience dans le développement des ventes en Europe (Industrie et Banque/Finance)



Compétences clés :



•Excellentes compétences dans le domaine commercial (direct et indirect) exemple : signature d’un contrat de 26 M$ avec le groupe PSA

•Bonne connaissance de la culture anglo-saxonne et française

•Expériences de l’animation d’un réseau (partenaires intégrateurs, OEM, revendeurs et financement)

•Expérience dans le domaine de la restructuration et le développement d’un centre de profit



Secteurs d’Activité :



•Distribution logiciels et services (Maintenance et développements, Hébergement, FM, SGDT,…)

•Nouvelle économie, Internet, Commerce électronique

•Industrie et Banque/Finance



Mes compétences :

Commercial

Consultant

Directeur centre de profit

Manager