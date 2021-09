Français d'origine limousine. Vis et travaille en Suède depuis 1989.



France Bostad est un portail immobilier suédois à l'attention des Suédois et autres Scandinaves à la recherche de biens immobiliers en France.



Si vous travaillez dans le domaine de l'immobilier, des services et/ou souhaitez proposer vos biens et vos services à une clientèle suédoise, n'hésitez pas à me contacter!





