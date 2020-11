Hervé Silvère SONWA DJOMGUE (SONWA HERVÉ )

RÉSUMÉ

Diplômé de TELECOM ParisTech (Paris) & de l'ENSPY (Yaoundé), ayant suivi des parcours sur les communications numériques, les réseaux mobiles et IP, jai acquis des solides compétences dans lingénierie radio mobile en tant quopérationnel et également en amont en équipe de recherche et développement dans les phases de spécification et dintégration. Je me suis donc familiarisé aux technologies radio mobiles 2G, 3G et 4G, aux réseaux de diffusion multimédia ainsi quaux problématiques de routage et de QoS rencontrées dans les réseaux IP. Je m'intéresse actuellement aux réseaux intégrant les fonctionnalités d'auto-organisation (SON) et aux évolutions vers les réseaux de 5ième génération (virtualisation du RAN, IoT, ...).

------------

DOMAINES DEXPERTISES TECHNIQUES

- Recherche et études d'anticipation

- Validation

- Ingénierie radio mobile

- Architecture des réseaux IP



Mes compétences :

Intégration

Multimedia

Optimisation

réseaux IP

Réseaux mobiles

Validation



Entreprises

Orange - Architecte LTE (consultant)

Paris

2011 - maintenant

Projets et bilan: Au sein de l'équipe d'ingénierie ARD de la direction technique d'Orange France,

- je suis contributeur Orange France sur l'architecture et le dimensionnement dans le cadre du processus RFP RAN LTE Orange France

- je suis les roadmaps et les validations des paliers logiciels des fournisseurs RAN LTE

- j'anticipe et pilote les évolutions du réseau de transport IP LTE dOrange France

- je participe aux évolutions SI pour la prise en compte des besoins LTE

- je participe aux projets transverses (ex. QoS Diff, CSFB, VoLTE, dimensionnement des TA/TAL, LTE RAN sharing)

Orange - Ingénieur recherche (consultant)

Paris

2010 - 2011

Projet: Au sein de léquipe RESA dingénierie R&D en charge des études et développement de méthodes et doutils dingénierie radio mobile, j'ai étudié les techniques de supervision de la qualité de service en LTE.



Bilan:

- Etudes relatives à la QoE, QoS, et stratégies de mesures de performances dans les rés