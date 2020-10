Hervé TCHOFFO SONWA

-------------

RÉSUMÉ

Diplômé de TELECOM ParisTech (Paris) & de l'ENSPY (Yaoundé), ayant suivi des parcours sur les communications numériques, les réseaux mobiles et IP, j’ai acquis des solides compétences dans l’ingénierie radio mobile en tant qu’opérationnel et également en amont en équipe de recherche et développement dans les phases de spécification et d’intégration. Je me suis donc familiarisé aux technologies radio mobiles 2G, 3G et 4G, aux réseaux de diffusion multimédia ainsi qu’aux problématiques de routage et de QoS rencontrées dans les réseaux IP. Je m'intéresse actuellement aux réseaux intégrant les fonctionnalités d'auto-organisation (SON) et aux évolutions vers les réseaux de 5ième génération (virtualisation du RAN, IoT, ...).

------------

DOMAINES D’EXPERTISES TECHNIQUES

- Recherche et études d'anticipation

- Validation

- Ingénierie radio mobile

- Architecture des réseaux IP



Mes compétences :

Intégration

Multimedia

Optimisation

réseaux IP

Réseaux mobiles

Validation