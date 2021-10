Diplômée d'un Master 2 de Management des Achats de l'ISEG Paris, j’ai complété ma formation avec des expériences d’acheteuse et d’attachée commerciale. Je suis à la recherche d'un emploi en tant qu'Acheteur / Chef de produit textile.



Mes précédentes expériences m'ont permis de développer 2 domaines de compétences : l'Import ainsi que les Achats (sourcing, mise au point des produits, suivi de la qualité, suivi de production), auprès de fournisseurs essentiellement chinois.



Ce secteur "Tendances" aux exigences pointues m'a familiarisée à la rigueur ainsi qu'à la quête permanente d'amélioration. J'ai donc été formée à rechercher le meilleur produit/matière au meilleur prix et dans les meilleurs délais.



Ayant vécu pendant plusieurs année en Chine et en France, je dispose d’une double culture, et ceci me permet de connaître les différentes méthodes de travail. J’apprécie les contacts internationaux et le travail en équipe.



Je serais ravie de pouvoir intégrer une entreprise dont les valeurs sont fortes et dont le dynamisme est moteur de grande implication personnelle.



Mes compétences :

Microsoft Office

Achats

Sourcing

Logistique

Négociation