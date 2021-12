Une jeune fille marocaine âgée de 23 ans et je suis en deuxième année Master "stratégie et management des ressources humaines" le choix de ce Master n'était pas au hasard , c'est un domaine qui me passionne énormément et dans lequel je vise tracer une carrière spécifique.



Mes compétences :

SPSS

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

Microsoft Access