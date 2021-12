Hiba HIBA HTOUCHH (HTOUCH)

Je suis Hiba HTOUCH , je suis fraichement diplômée d'un master en ingénierie financière à l'Université Mundiapolis de Casablanca , je suis actuellement en recherche active d'emploi , j'ai effectué mon stage de fin d'études dans un cabinet d'audit et de conseil " FIDECO '' sur le thème de la revue analytique dans les missions d'audit légal .

Motivée , passionnée et déterminée par l'analyse , je suis prête à m'investir de donner le meilleur de moi-même et répondre aux chalenges de marché.