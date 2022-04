Hicham LBRIK

Bonjour,



Disposée d’une capacité d'adaptation nécessaire pour mener à bien les missions que vous voudrez me confier. En effet , je pense doter des idées qui vont vous permettre de gagner du temps, de l'argent, des process plus fluides et de l'efficacité pour le service, ma capacité à seconder mon N+1 en cas de surcroit de travail , ainsi que ma capacité d'absorber plus de tâches et de façon plus élargie qu'un junior.



Je me tiens naturellement à votre disposition pour vous rencontrer et vous fournir toute précision complémentaire susceptible de vous être utile.



Cordialement



Mes compétences :

Statistiques

Tourisme

Approvisionnement

Chef des ventes

Logiciels libres

Conception

Marketing sportif

Comptabilité

Commercial

Sport

Cuisinier