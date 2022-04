Hicham SAHIB

Notre savoir-faire depuis 15 ans, dans le domaine de la fabrication d'équipement AGRO ALIMENTAIRE,

est basé sur l'utilisation des méthode de construction les plus modernes et sur la haute qualité de nos produits.

Toujours en phase avec les normes F,D,A et EUREPGAP, je vous propose des lignes de traitement,

des laveuses de caisses, Convoyeurs et des process industriel entièrement fabriqués en INOX, pour

des usines de transformation ( Lait; poisson, viande, fruits et légumes )