Hichem HADDACH

Je suis quelqu'un de rigoureux, sérieux et ayant l'esprit d’équipe et je le respect des BPF . Je m'adapte très facilement à une nouvelle environnement. Toujours en amélioration continue, je cherche à me perfectionner dans mon travail. J'aime beaucoup le métier de technicien de microbiologie dans lequel j'exerce depuis 6 ans et qui me passionne toujours.



Mes compétences :

SAP

LIMS

IV TRACER