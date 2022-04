Curieux, dynamique et très passionné par les nouvelles technologies.



Mes compétences :

Java Enterprise Edition

Java

Merise Methodology

C Programming Language

VHDL

NetBeans

JavaScript

Cascading Style Sheets

Android

UML/OMT

SQL

Personal Home Page

LabVIEW

HTML5

C++

jQuery

iOS

Web Services

Microsoft Windows

Microsoft Transact-SQL

Matlab

MVC

Linux

Java Server Pages

Enterprise Java Beans

Drupal

Cadence Software

CMS 8800

AJAX

Swift 3

PHP

C#