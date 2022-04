Hicheri MOUNA

Je suis ingénieur en statistique et analyse de l'information, mon profil polyvalent et de haut niveau fait de l’ingénieur statisticien une compétence indispensable à toute entreprise moderne.

En effet, à la croisée de profils traditionnels (comptable, ingénieur informaticien, financier…), l’ingénieur statisticien pourra remplir diverses tâches et occuper plusieurs postes dans différentes entreprises.



Je dispose mes compétences suivantes:



- Vastes connaissances au domaine statistique: Statistique, Probabilité, Estimation et Test paramétrique, Analyse de données, Microéconomie, Macroéconomie, Econométrie, Classification, realisation des sondages, Série temporelles, technique de simulation et de prévision, Scoring, gestion de risk, ingénierie financière, actuariat, Datawarehouse/Datamining...



-Bonnes connaissances au domaine de business intelligence:

Constitution de Datawarehouses et Datamarts.

Intégration de données via ETL : Talend, PLSQL.

Mise en œuvre des solutions de reporting et de tableaux de bord: QlickView, Jasper, Pentaho (CDE/CDF), Palo for excel.





Mes compétences :

Gestion de projet

Segmentation clients

Analyse de données

Actuariat

Sondage et echantillonage

Business intelligence

Dataminer