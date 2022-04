Hilal BENSAID

Opérateur depuis 1991 dans le domaine de l’enseignement et de la formation au Maroc, je dirige SYNER EDUCATION un groupe scolaire de 7 établissements et centres de formation.

Actuellement nous cherchons à nous développer sur ce secteur à très fort potentiel, au Maroc, au Maghreb, au Moyen Orient et en Afrique en partenariat avec des investisseurs internationaux.



Mes compétences :

Développement

Développement immobilier

Education

Enseignement

Finance

Formation

Franchise

Immobilier

Investissement