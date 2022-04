Hillyeh GUIRREH

We help investors plan, establish, rule and secure their business in the Republic of Djibouti.



Mes compétences :

Informatique

Reporting

Comptabilité

Finance

Audit Financier

Management

Administration

Développement web

Programmation orientée objet

Système d'information

Budgeting

Corporate Finance

Audit

Process management

General & Analytical Accounting

Project Management

XML

WinLanguage

WinDev

WebDev

Visual Basic

Sage Suite

SAP R/3, Oracle Financials

ODOO (OPENERP)

Peachtree, Quickbooks

Python Programming

Microsoft Office Suite

NetBeans

MySQL, PostgreSQL

Microsoft Windows 2000 Server

Microsoft Exchange Server

Microsoft DOS

Linux

PHP, JavaScript

Apache, Nginx Web Servers

Android