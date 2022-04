Hind BENMOUSSA

Spécialisée en Droit International, je peux apporter mes compétences:

- Au service d'une Organisation Internationale ou Européenne ( OCDE, CJUE, ONU, FMI, OACI, UIT...) en tan que Juriste.

- Au profit d'un Cabinet d'Avocats Spécialisé en Droit international et/ou Droit des Étrangers/Droit d'Asile dans le cadre d'un Stage.



J'ai acquis une expérience de 6 mois en tant que Juriste au siège de l'UNESCO à Paris et je suis passionnée de droit!

Mon travail, au sein du Service Juridique, consistait essentiellement à traiter des contestations et appels dirigés contre les décisions administratives de l’UNESCO, ainsi qu'à rédiger des recommandations à la Directrice Générale de l’UNESCO et des réponses détaillées de l'Administration soumises au Conseil d'Appel.

Cette expérience à l'UNESCO s'appuie sur un Master 2 Administration Internationale préparé à l'Université PANTHEON-ASSAS ( Paris II).



Parallèlement, je prépare l'Examen d'accès au Centre Régional de Formation Professionnelle d'Avocats (CRFPA) auprès de l'IEJ de L'université PANTHEON-ASSAS (session de Septembre 2016).







Mes compétences :

The Law of International Civil Service

European Law

International Organizations

International Law