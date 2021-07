Prospection commerciale augmentée, au service des entreprises et des collectivités.



Alliant innovation, pragmatisme et efficacité, HIRAMYS œuvre depuis 2012 dans la réussite commerciale

de ses clients issus de secteurs stratégiques et complexes comme ceux du conseil, du numérique et des nouvelles technologies.



HIRAMYS (Prospection augmentée®) est une société de conseil, de recrutement et de formation en développement commercial spécialisée dans la détection d’opportunités d’affaires à forte valeur ajoutée et la prise de rendez-vous qualifiés B-to-B. Nous intervenons au service des entreprises en quête de nouveaux clients, et des agences de développement économique dans la détection de projets d'implantation.



Depuis 2012, de la start-up au grand groupe, plus de 160 sociétés clientes nous ont fait confiance pour contribuer fortement à leur développement commercial.



Mes compétences :

Prospection commerciale

Conseil aux entreprises

Marketing opérationnel

Business development

Formation commerciale

Développement commercial

Marketing territorial

Marketing direct