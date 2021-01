Actuellement en première année du cycle d'ingénieur initial en informatique à l'école d'ingénieur Sup Galilée, et étant admis à l'école d'ingénieur IMT Atlantique pour le cursus par apprentissage spécialité Ingénierie Logicielle, je suis à la recherche un contrat d'apprentissage pour la rentrée 2018, à partir du 1 octobre pour une durée de 36 mois.



Mes compétences :

C

UML

CSS

HTML

SQL

Design Patterns

PHP

PostgreSQL

Java

JavaScript