Hocine TOUBACHE

COMPETENCES DEVELOPPEES



Ingénierie de formation & Enseignement



- Conception et réalisation d’offres de formation (inter-intra)

- Evaluation de dispositifs formation

- Recrutement et coordination d’intervenants

- Intervention sur des problématiques RH et animation d’ateliers de TRE



Alternance-Emploi & Recrutement



- Coordination du placement des apprentis

- Connaissance juridique sur les problématiques alternance et FPC

- Recrutement et suivi des apprenants

- Organisation de Forums de recrutement



Conseil - Accompagnement & Insertion professionnelle



- Mise en place et déclinaison de stratégies de recherche d’entreprise (stage, apprentissage, emploi) et co-constrruction de projets professionnels

- Travail sur les outils de communication (CV, lettre de motivation) et entretiens de recrutement

- Suivi individuel et collectif des candidats



Développement commercial



- Diagnostic et analyse de besoins

- Gestion et développement d’un portefeuille clients/prospects

- Prospection téléphonique et terrain

- Préconisation et recommandation de solutions





Mes compétences :

Enseignement

Formation continue