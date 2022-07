Futur ingénieur en génie mécanique à l' ESIM " Ecole Supérieure dIngénieurs de Medjez el bab" ainsi j'ai eu la diplôme en licence pro en mécatronique diplôme de lISET de Rades "Institut Supérieur des Etudes Technologiques de Rades" je suis un jeune dynamique ,sérieux ,j'ai l'esprit d'équipe et la leadership, adaptative au nimporte quel milieu , active et motivé .





Mes compétences :

C, C++,python ,arduino

LabVIEW ,Proteus Isis ,Solide Works, CATIA , Vision bulder, vision Assistant