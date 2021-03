Hovon SOUKOU

Né le 18 Juillet 1981 à Lomé (au TOGO)

Nationalité : TOGOLAISE



* COMPETENCES EN INFORMATIQUES:

- Développer des logiciels et programmes de gestion.

- Capacité à maitriser, à utiliser et à enseigner différents logiciels.

- Connaissance des composants «softwares» et «hardwares» des ordinateurs et notions de maintenance informatique.

- Méthodes danalyse : UML, MERISE

- Langage de programmation et développement : Html, PHP, C, C++, Java

- Base de données : Access, MySQL (EasyPHP, WampServer, Xampp), SQL Server 2008, Oracle & PL/SQL

- CMS & Logiciels : Wordpress, Joomla, Jimdo, Dreamweaver 8, Fireworks 8, JDK 8, NetBeans IDE 8, CodeBlocks, Dev C++, Delphi 7

- Hébergeurs: 1&1 IONOS, OVH, GoDaddy

- Autres outils : GitLab, GitHub

- Réseau : Configuration et administration de réseaux.

- Systèmes et outils : DOS, Windows XP, 7, 8, 10, Windows Server 2008, Ubuntu, Ubuntu-Server, des outils daccès à lInternet et des logiciels techniques : Microsoft Office, logiciels de messagerie.



* QUELQUES RÉALISATIONS DE SITE WEB

- www.cardio24togo.com

- www.ezo-energie.com

- www.uddforafrica.com

- www.struc-tools.de

- www.immo-laden.com



* CONNAISSANCES EN GESTION:

- Connaissance de la comptabilité générale et analytique;

- Connaissance des règles et procédures administratives;

- Notions de fiscalité;

- Constitution et présentation des dossiers de soumissions aux Marchés Publics de fournitures et services courants;

- Suivi et exécution des Marchés Publics de fournitures et services courants;

- Connaissance des procédures des recours liées aux Marchés Publics.



* COMPÉTENCES ORGANISATIONNELLES:

- Sens de lorganisation, esprit dinitiative, rigueur, méthode.

- Capable de se concentrer sur les priorités et de gérer des situations complexes.

- Capacité de présentation et de communication claire et précise;

- Capable de travailler en équipe dans un environnement multiculturel, avec une attitude positive, coopérative et constructive.



* APTITUDES PERSONNELLES

- Courtoisie, discrétion, loyauté, serviabilité.



* COMPÉTENCES TECHNIQUES ET COMMERCIALES:

- Proposition des matériels les mieux adaptés en fonction des besoins et objectifs ;

- Établissement des plans projets et devis précis ;

- Coordination et suivi des travaux .



* EXPÉRIENCES:

- Octobre 2018 - à ce jour : Informaticien : Analyste-Programmeur | Webmaster | Designer en freelance.

- Mars 2011 - Septembre 2018 : Responsable Technique et Commercial à TOGARISTON Sarl, sis au 822 Avenue du 24 Janvier, Lomé.

- Janvier 2007 Mars 2011 : Gérant de lHôtel PALME DOR, sis au 88 Rue Mandine, Qt St-Joseph, Lomé.

- Août 2006 - Décembre 2006 : Analyste-Programmeur à TOGARISTON Sarl, sis au 822 Avenue du 24 Janvier, Lomé.

- Septembre 2005 Décembre 2006: Délégué Général du CIC/CAFMICRO

- Novembre 2005 Mars 2006: Président du Comité dOrganisation de la Semaine Technologique de lEtudiant en Informatique au CIC/CAFMICRO du 20 au 25 Mars 2006.



* AUTRES RENSEIGNEMENTS

- 28 Septembre 2010 : Obtention du Permis de Conduire Catégorie B, délivré par le Ministère des Transports et la Direction des Transports Routiers du Togo.

- Langues : Français : courant ; Anglais : passable.

- Autres centres dintérêt : Psychologie, Voyages, Infographie, Vidéo, Lecture.



Mes compétences :

Informatique

Gestion de ressources

Gestion des projets

Conception

Développement