Hubert MELOT

Responsable efficacitė énergétique et environnemental

Analyse des courbes de charge

Optimisation des équipements

Réduction des consomation multiénergies

Mise en place d'indicateurs clés de performance et de reporting financier

Veille technique et réglementaire

Etude technico économique dans les domaines de la transformation d'énergie

Définition des besoins cahier des charges

Suivi de chantier neuf et réhabilitation



Ma mission consiste à réduire nos impacts environnementaux par la réduction des consommations énergétiques ,des rejets ,et des prélèvements sur le milieu naturel.

Atteindre l'efficience énergétiques c'est se donner les moyens de mesurer quasi en temps réel nos consommations et nos rejets.

Ces observation continue permettent de caractériser une ligne de production ,et l'amélioration continue doivent devenir des vecteurs de qualité environnementale.



Mes missions transformation distribution et qualité énergie

Gestion de contrat de maintenance et achat énergie

Efficacité et efficience énergétiques

Suivi ICPE et veille réglementaire

Commission développement durable relatif a l'affichage environnementale



Mes compétences :

l'energie dans l'industrie agroalimentaire sa tran

developpement durable RSE

gestion ICPE

Affichage environnemental