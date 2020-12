Hubert ROUSTANG

« 30 ans de Savoir-faire au service des Utilisateurs des systèmes d'information, en harmonie avec la stratégie des Dirigeants, pour mieux répondre aux attentes de leurs Clients »



" COMPETENCES Doubles : Métier et Technologique "



Domaines-Processus :

_Commercial. Production. Achats. Gestion. Finances.

_Ressources Humaines. Direction générale.



Études-Réalisations :

_Approche globale et systémique de l’entreprise.

_Conseil et Assistance à la maîtrise d’ouvrage.

_Organisation, renouvellement des processus de gestion

et industriels. _Intégration de Progiciels - SAP.

_Architecture et Urbanisme des Systèmes d’Informations

et Informatique. _Refonte de systèmes d’information.

_Conception, développement de Logiciels Spécifiques.

_Direction de projets. _Ingénierie d’affaires. _Formation.

_Services sur le Réseau Internet : Site-Web(Web Site),

e-Business(Commerce élec.), e-Mailing(Courrier élec.),

Journal-Web(WebLog,Blog),Etc.



Méthodes-Organisation :

_Conduite de projets.

_Architecture et Conception de SI (MERISE, UML).

_Modélisation, Ré/Organisation des Processus

et connaissances Métier (ARIS - IDS Scheer),

(ou Business Process Management).

_Travail Collaboratif ou GroupWare.



Technologies :

_AGL, SGBDR, Langages, Systèmes, Matériels, Réseaux.

_Progiciels, WorkFlow, e-Business, Intranet, Internet, Etc.



Mes compétences :

Architecture

Architecture système

Assistance à maîtrise d'ouvrage

Audit

Conseil

E-business

Ebusiness

Formation

Informatique

Internet

Intranet

Maitrise d'oeuvre

Maîtrise d'ouvrage

NTIC

Organisation

PME

Stratégie

Système d'informations

Urbanisme

Web