Hugo BONNETAIN (HUGO BONNETAIN)

Actuellement à la recherche d'un emploi en tant que contrôleur de gestion, auditeur financier ou analyste financier, j'ai le plaisir de proposer mes compétences à tout type d'entreprise.



Mon expérience au sein du service de contrôle de gestion de la Caisse d'épargne Côte d'azur m'a permis d'acquérir une première expérience dans une entreprise, de développer mes compétences en Excel et SQL et une faculté d'analyse, avec la mise en place d'études sur les différents produits, le suivi des performances par exemple.



La patience et la capacité à travailler en équipe que j'ai développé grâce à mes activités ; les cours particuliers que j'ai donnés, les sports que j'ai pratiqués ou les voyages effectués, me permettent de m'intégrer au mieux au sein d'une équipe.



Aujourd'hui, je souhaite rejoindre une équipe dynamique avec laquelle je pourrais mettre à profit mes compétences, mes qualités d'organisation et ma capacité de travail, tout en acquérant de nouvelles compétences et de l'expérience dans le cadre dune collaboration fructueuse.



Dans cette perspective, mobile et disponible immédiatement, je suis pleinement disponible pour vous rencontrer et ainsi vous exposer, plus en détail, mon parcours et mes objectifs.