Hugo CAHEZ

Responsable de secteur tous circuits (Jardineries, LISA, GSB et GSA), je m’épanouis aujourd'hui pleinement au sein de la société NovaJardin qui commercialise les marques Solabiol, Capiscol, Caussade, et Anti.



J'ai pu évoluer dans la société du poste de Promoteur des ventes LISA sur le Nord et l'Est de la France au poste de responsable de Secteur tous circuits dans l'Est de la France.



Ma formation technique ainsi que mon expérience sur le terrain en tant que Chef de Rayon dans une jardinerie de taille moyenne puis au sein des LISA m'ont permis d’acquérir une expérience de vendeur déterminé à relever et à se fixer des challenges.



Je développe le portefeuille clients de mon secteur, augmente mon référencement au sein des centrales régionales et des jardineries, GSB et GSA de l'Est de la France tout en étant encadré par un chef des ventes régionales.



Déterminé à évoluer au sein de cette société prometteuse, je crois pleinement au fort potentiel des marques que je commercialise.



Mes compétences :

Commercial

Phytosanitaire