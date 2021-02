Diplômé d'un Master en Corporate Finance et du Bachelor International en Administration des Affaires à KEDGE Business School, j'ai été chargé au cours d'expériences sur les secteurs bancaire et financier d'instruire des dossiers de financements auprès d'une clientèle de sociétés et groupes multinationaux. Missionné pour préparer et mettre à exécution les projets d'investissements, notamment d'acquisition de participations au sein d'un cabinet d'expertise comptable et à l'international dans le déploiement de la stratégie de croissance du Groupe BRED. Des transactions et opérations de financements bancaires qui m'ont amené à développer des qualités d'analyste financier, par la pratique de la modélisation financière sur la base de projets de valorisation d'entreprise, de gains de performances commerciales, opérationnelles et financières sur le marché Français.