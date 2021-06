Hugues FEGA

Capacité prouvée dans l’encadrement des équipes, confortée par le leadership et la capacité à fédérer

Maîtrise des techniques de vente, conquête et fidélisation, marché BtoB (cycle court & cycle long)

Élaboration de la stratégie commerciale et plans d’action associés, définition et mise en place des KPI de suivi

Aptitudes à tisser un relationnel fort avec les comptes clés, confortées par un talent d’orateur reconnu

Fort esprit de conquête et de compétition - goût du challenge – Orienté résultats

Loyal - Humain – Pédagogue – Pragmatique - Courageux



Ma conviction est que la performance commerciale se forge à travers le développement et la complémentarité de ses talents humains en associant réflexion stratégique, mise en œuvre et suivi de plans d’action, avec la présence et le soutien terrain.



Mes compétences :

Key Accounts

Sales

Large Companies

Solution Sales

Pédagogie

Relationnel

Programmation Neuro Linguistique

Management commercial

Compte clé

Développement commercial

Accompagnement

Techniques de vente

Encadrement

Grands comptes

Stratégie commerciale

Fidélisation client

Recrutement