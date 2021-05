Professionnel des Services Financiers Digitaux depuis plus de 6 ans, je suis consultant chez Amarante Consulting et spécialiste du réseau de distribution Agents. J'ai eu a participé au cours de ma carrière à plusieurs grands projets auprès d'opérateurs mobiles majeures, en Afrique centrale et de l'ouest.



Mes compétences :

Distribution

Sales Force

Paiement mobile

Vente

Marketing opérationnel