Hugues MARTIN

J'interviens depuis plus de 25 ans dans le secteur du Numérique et plus particulièrement sur des projets liés aux Systèmes d'Information et aux Télécommunications, et notamment pour les Collectivités Territoriales.



Fin 2017, j'ai décidé de relever un nouveau défi : compléter mes compétences techniques par un Executive MBA (Master of Business Administration), tout en continuant mon activité professionnelle.

J'ai obtenu ce diplôme fin 2019 et en mars 2020, j'ai rejoint l'Idate DigiWorld pour relever un nouveau challenge.



Domaines de compétences fonctionnelles : Conseil / Gestion de projets / Management et Gestion d'équipe / Développement commercial / Organisation / Stratégie / Finance d'entreprises / Marketing / Fonctionnement des Collectivités Territoriales / Marchés publics / Conduite du changement...



Domaines de compétences techniques : Infrastructures réseaux et télécoms / Gestion des Systèmes d'Information / Aménagement numérique des territoires / FTTH / Management de la sécurité de l'information / Dématérialisation et E-services... et tout ce qui touche à l'IT et aux télécoms en général.



En résumé, j'aime appréhender la transformation numérique dans sa globalité.



Mes compétences :

Conseil

Collectivités locales/Territoriales

Numérique

Nouvelles technologies/TIC

Télécommunications

Système d'information/IT