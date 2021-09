Hallo, ik ben Ian van Dutchwebshark.



De professionals van nu zitten vaak in een leuke baan en kunnen prima hun eigen carrière pad uitstippelen en zelf daarin het tempo bepalen. Daar heb je niet iemand voor nodig. En dat weten wij ook. Wat doen we dan wél? Wij bieden jou de mogelijkheid om in contact te komen met mooie organisaties, zonder dat je daarvoor hoeft te solliciteren. Hoe vaak komt dat nou voor?



Dus niet om je een baan aan te bieden, maar omdat vooruitstrevende organisaties graag kennis willen maken met de beste professionals uit de markt. Om je te laten zien wat deze organisaties inhoudelijk te bieden hebben als werkgever, voor nu of in de toekomst. Daarnaast ook om jou beter te leren kennen. En om je de mogelijkheid te geven alle vragen te stellen, die je altijd al hebt willen stellen over een organisatie.



Dutchwebshark biedt jou de kans om laagdrempelig kennis te maken met mooie organisaties. Jouw dromen en ambities staan hierbij centraal.



Tot binnenkort!



Ian Hoefnagels

ian@dutchwebshark.com

020 820 11 43