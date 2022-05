EEDICKROYALGROUP partenaire officiel de P'TIT CADO - Manager général

Administratif | OWENDO-CITÉ SNI

2009 - maintenant

- Saisie et enregistrement des données informatiques

- Management du personnel

- Gestion de la mobilité du personnel

- Gestion commerciale

- Coordonnées les activités et actions de croissance.

Faire croître l'entreprise, diriger, organiser, contrôler et planifier une potentielle expansion de l'entreprise au sein de l'environnement économique dans laquelle elle est régie.