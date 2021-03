Ide Rosine DEUMAGA

Forte d'une expérience de près de 5 ans dans la relation clientèle bancaire front et back office, organisée et rigoureuse, j'ai la capacité de m'adapter rapidement dans un nouvel environnement de travail professionnel. J'ai également développé depuis 11 ans des compétences managériales grâce à mes activités associatives.

Formée en Stratégie Marketing Digitale récemment, j'ai travaillé sur des projets en webmarketing pendant quelques mois, j'apprend vite et m'adapte aisément à un nouvel environnement de travail.