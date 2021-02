Ignace FABIANI

Trimardeur.



"Passionné par la rencontre d’êtres humains à travers le monde afin de tenter, modestement, de découvrir les ruses anonymes et quotidiennes qu'ils mettent en place pour vivre debout, dignement et fiers.

Après des expériences en Inde, au Rwanda, en Europe et dans les Amériques je cherche aujourd’hui en France à créer des espaces improbables de rencontres…"



Les projets foisonnent : lectures de textes, documentaires, organisation d'événements en lien avec l'Afrique, de festivals de films, rencontres par le foot, formation au départ, conférences en lien avec le Rwanda, spectacle à partir d'un texte de Christian Bobin...



Et en parallèle, je suis Administrateur - Chargé de diffusion pour plusieurs compagnies de théâtre, cirque, conte, musique,... par le biais d'Utopies Productions.



Voir :

http://utopiesprod.wordpress.com/

http://boribana.over-blog.com

http://descentedesameriques.over-blog.com



Mes compétences :

Afrique

Organisations humanitaires

Spectacle