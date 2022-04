Ihssane LAHLOU

Ma double compétence d’Ingénieure en Génie Civil et d’urbaniste reflète ma passion pour la fabrication de la ville. Au cours de mon parcours professionnel, j’ai eu plusieurs expériences enrichissantes qui ont conforté mon désir de travailler dans le domaine passionnant de l’urbanisme opérationnel ; mon objectif étant de participer activement à l’essor de projets urbains garantissant une qualité de vie et un confort aux usagers. Ce qui me motive quotidiennement est de pouvoir créer de la valeur ajoutée pour nos villes et de garantir la durabilité de nos infrastructures et bâtiments. Organisation, rigueur et persévérance sont les maître-mots de mon comportement professionnel.



Mes compétences :

Génie civil

Travail en équipe

Développement durable

Communication

Urbanisme et aménagement

Appels d'offres

Analyse financière

Réhabilitation

House Building

Project Management

Autocad

Microsoft Office

Microsoft Project