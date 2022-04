Ikrame BELLITOU

Ingénieur d'Etat en Télécommunications & Réseaux de l’ENSA de Tanger.

Connaissances Techniques:

### Réseaux : Réseaux WAN, LAN, réseaux téléphoniques (PABX, ingénierie de trafic), ingénierie mobile, GSM, UMTS, WIFI, Bluetooth, méthodes d'accès (OFDM-CDMA), sécurité réseaux, télécommunications satellitaires, Technologies récentes (WiMAX, Voix sur IP…).

### SGBD: Access, SQL server, Oracle.

### Langages de programmation : PASCAL, Assembleur Intel 8086, C, JAVA.

### Systèmes d’exploitation : Windows, Unix (Linux), MS-DOS.

### Logiciels: Visual Basic, Matlab, Lab VIEW, Workbench, Multisim, HFSS, Packet Tracer.

### Electronique, micro-électronique, électrotechnique, automates programmables, microprocesseur, automatique.

### Ondes : Propagation libre, propagation radio, fibres et liaisons optiques, lignes de transmission, les antennes.

### Traitement d’information : Traitement analogique et numérique du signal et modulation, Traitement de l’image et de la parole.

### Management : Création d’une entreprise, gestion de projets, microéconomie et macroéconomie, management des Ressources Humaines.



