Ikrame LOUHMID-BENGRAD

Bonjour,



Après plus de cinq ans au sein de la structure Cetip / iSanté - Groupe Cegedim, je travaille actuellement comme Consultante Chef de Projet MOA au sein d'Acensi.



Je suis plus particulièrement spécialisée dans les domaines Prestations et Tiers Payant.



DOMAINES DE COMPETENCE



Compétence fonctionnelle :



- Spécifications fonctionnelles, cahier des charges

- Rédaction de guides utilisateurs

- Recette (suivi, préparation, planification, exécution)

- Animation d’atelier interne client



Santé:



• Prestation, Cotisation et Solde

• Carte TP, TP derrière NOEMIE,TP simple, TP complexe,TP hospi

• Tiers payant : circuit en boucle et simple





Progiciels et outils :



-Progiciels Santé: ANETO / INFINITE, TPG (Tiers Payant Généraliste Isanté, Cetip)



- Normes des flux : NOEMIE 4xx, 6xx et 9xx, NOE615, B2, DRE2X, TP Derrière NOEMIE, Sésame/Vitale, flux Lad/Rad



- Outils de développement : WINSCP, Putty, SQL Développer, TOAD, Oracle, PL-SQL, CITRIX



- Outils de gestions des anomalies : JIRA, OSIRIS