Notre société, créée par des professionnels de haut niveau aguerris par plusieurs années de métier propose à ses clients des solutions de surveillance humaine. Nous vous proposons de prendre en charge l’intégralité du processus de surveillance :

 Recrutement des agents de sécurité

 Formation théorique et sur le terrain

 Formalités administratives

 Planification des gardes 7 jours sur 7, 24h sur 24

Demandez un devis par mail : ilaou.securiteprivee@gmail.com





Notre savoir-faire…





ILAOU Sécurité Privée se donne pour objectif de vous libérer des contraintes afin que vous vous consacriez à votre cœur de métier





ILAOU Sécurité Privée s’engage à assurer votre satisfaction par des dispositifs de sécurité sur mesure,





Nos missions sont la surveillance, l’accueil, la protection des biens et de personnes, le gardiennage, sur sites publics ou privés.





Notre engagement est de sécuriser, protéger et défendre votre patrimoine, votre organisation







Le cadre législatif des métiers de la sécurité oblige notre personnel à disposer des autorisations et formations nécessaires à l’exercice du métier d’agent de sécurité.

Nos Agents sont capables de prévenir et d’intervenir en cas de besoin. Grâce à une bonne connaissance du terrain, notre personnel est adapté à tous types de lieux et locaux et à tous les niveaux de danger.









Pour répondre à tous vos besoins : Confidentialité, rigueur, discipline



Nos missions



- Accueil

- Filtrage: contrôle d'accès , gestion des flux

- Prévention des risques

- Surveillance & sécurisation

- Accompagnement de V.I.P

- Interventions de sécurité sur très courts préavis

- Lutte contre le vol

- Sécurité mobile (rondes de dissuasion)

- Surveillance incendie





Mes compétences :

gardiennage

Sécurité

surveillance humaine

Prévention

Sécurité incendie