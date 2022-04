Ilaria FESTA

Architecte diplômée de l’Université de Florence en 2010, je bénéficie de deux années et demi de pratique en agences d’architecture parisiennes. Au cours de ma dernière expérience dans le cabinet Valero Gadan Architectes, j’ai travaillée comme responsable de projet sur une opération de 76 logements aux Mureaux (78), ainsi qu’assistante sur des projets en phase concours et en phases d’études, principalement dans le domaine du logement.

Les responsabilités qui m’y ont été confiées, ont été l’opportunité pour moi de développer mon autonomie dans la gestion des différentes phases des projets.

Par ailleurs, j’ai eu l’occasion de travailler sur un projet d’internat pour le Lycée International de l’Est Parisien. J’ai également acquis une expérience des concours internationaux au sein de l’agence 2/3/4/ et chez LAN Architecture.



D’esprit créatif, ayant un bon sens de l’organisation et du travail en équipe, je souhaite contribuer au développement de votre entreprise avec mon envie d’approfondir l’univers du design d’intérieur et d’intégrer une agence multidisciplinaire.

Je suis aussi intéresse par les sujets de la reconversion et de la réhabilitation, qui attirent beaucoup mon attention étant des thématiques sur lesquelles j’ai travaillé spécialement lors de mon projet de fin d’études.





Mes compétences :

Autodesk Revit

Sketchup

Microsoft Office

Autocad

Adobe Photoshop

Adobe Indesign

Adobe Illustrator