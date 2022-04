Iléanna BELLETOT

Je suis éducatrice de jeunes enfants et Directrice d'EAJE pour le groupe Babilou 1er réseau de crèches d'entreprises et de collectivités. Mon parcours s'est réalisé essentiellement en crèche que ce soit privée associative ou crèche d'entreprises. J'ai rejoins Babilou en 2009 en tant qu'éducatrice de jeunes enfants en section, j'ai pu ensuite évoluer sur un poste d'adjointe puis un poste de directrice. J'attache une importance particulière à l'accueil des parents, des enfants et des professionnels dans une démarche bienveillante et respectueuse de l'individualité de chacun.