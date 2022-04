Ilef GHIMAJI

Ingénieure en chimie industrielle, ayant un grand attrait pour le domaine de l’environnement j’ai obtenu un mastère spécialisé en Gestion, Traitement et Valorisation des déchets de l’Ecole des Mines de Nancy.

Ma formation d’ingénieur m’a permis d’acquérir des solides connaissances des procédés industriels.Lors de mon mastère spécialisé, j’ai enrichi ces acquis par la connaissance des différentes techniques permettant le traitement et la valorisation des déchets.

J’ai également acquis une bonne maîtrise de la réglementation européenne et française régissant le domaine de l’environnement en général et des déchets en particulier.

Dynamique et aimant atteindre mes objectifs, je suis consciente que pour réussir un projet il faut savoir manager et motiver mon équipe. Responsable de production pendant deux ans, j’ai pu développer mes compétences en management avec une équipe de 35 personnes.

Prendre l'initiative, en gardant un cadre de travail collectif, et transmettre les ondes positives dans les périodes les plus dures font apparemment partie de mes qualités.

Je suis actuellement à la recherche d'un travail dans le domaine de l'environnement en particulier dans le domaine de la gestion, traitement et valorisation des déchets. J'aspire à un poste qui me permettrait de valoriser autant mes compétences techniques que mes compétences en management.



Mes compétences :

Génie Chimique

Environnement

Veille réglementaire

Chimie analytique

Management

Microsoft Office

Autocad

HPLC, traitment des eaux, génie chimique, dimensio

Gestion des déchets, sites et sols pollués, gestio