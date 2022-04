Rigoureuse, autonome et dotée d'un bon relationnel, j'ai pu mettre à profit réactivité et créativité pour accomplir efficacement les tâches et responsabilités qui m’ont été confiées.

Forte de mes différentes expériences professionnelles, j’ai su développer une polyvalence et une faculté d’adaptation qui constituent mon atout majeur.







Mes compétences :

Communication

DISPATCH

Recrutement

Acceuil groupe

Recouvrement

Facturation et suivi des encaissements

Disponibilité