Ilham ABOU LAAKOUL

Imperium Média est une entreprise spécialisée dans l'intelligence économique des métiers du marketing, de la communication et des médias.

Depuis plus de 10 ans, IMPERIUM a développé des outils de référence pour permettre aux entreprises et aux professionnels du secteur de disposer d’informations à 360° et en temps réel sur les retombées rédactionnelles, publicitaires, hors média et communication.

Imperium développe également différentes études ad hoc (baromètres…).

Imperium couvre également les marchés de l’Algérie, Tunisie, Burkina Faso et Cote d’Ivoire, et bientôt le Sénégal et le Cameroun.