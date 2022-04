Ilham FAIK

Les Pari'GO est spécialiste de la distribution éco-responsable. Nous avons une flotte de vélos cargo électrique que nous mettons à la disposition des professionnels et des particuliers.



Respecter l'environnement fait partie intégrante de notre stratégie. Notre objectif est de rendre un service de livraison optimum tout en améliorant la qualité de vie de nos villes.



Ce mode de transport répond parfaitement aux attentes écologiques actuelles. Il est temps d'améliorer notre qualité de l'air !



Economique, écologique et pratique, le vélo cargo est en parfaite adéquation avec les défis de la distribution urbaine et surtout parisienne.



Zéros CO2, Zéro particules fine, Zéro bruit et Zéro embouteillage !



A propos des vélos :



Leur capacité de chargement atteint les 280kg maximum.



Nous adaptons nos triporteur en fonction de vos attentes (vélos cargo avec étagère ou sans, vélos avec double remorquage, vélos frigorifique...)



Ainsi, une équipe de professionnel du transport vous attend pour vous offrir dynamisme et efficacité.



N'hésitez pas à nous contacter au 06.67.43.27.56 ou via contact@lesparigo.fr pour adopter la green supply chain !



Mes compétences :

Sphinx Software

M-file

Encore 4

E-recrutement

Gestion des processus de recrutement

Recrutement

GPEC

Sourcing international

Sourcing

Gestion de la relation client

Marketing RH

Gestion des stocks