Ilham LEBARDY

Titulaire d'un Master 1 « Finance and Accounting » à l’université de Fribourg en Suisse, j'ai intégré en septembre 2014 le Master II "Management financier", à l'IAE de Bordeaux.



Après un stage de fin d'études au CIC Sud Ouest à Libourne en Avril 2015, ou j'avais pour missions le montage de dossiers de crédit, l'analyse financière et la gestion de risque, je souhaiterais débuter ma carrière en Corporate Finance ou en Audit financier.



Autonome, motivée, organisée et réactive; je possède les atouts nécessaires pour réussir professionnellement dans votre organisation.



Je reste à votre entière disposition pour toute information.



Mes compétences :

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

Microsoft Access

Audit