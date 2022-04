Mes missions :

Gérer, développer et prospecter un marché sur un portefeuille clients.

Négocier et recommander, faire le suivi et les bilans d’activité pour ses clients.

Participer à la mise en place des innovations, à la formation et à l’intégration des nouveaux collaborateurs.

Être responsable d’un chiffre d’affaires ou d’un domaine d’activités commerciales spécifiques



Mes compétences :

Créativité

Organisation

Ouverture d'esprit

Rigueur et méthode